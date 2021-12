Modica, scontro fra due camion sulla statale 194: un morto e tre feriti

Tragica antivigilia di Natale sulle strade del Modicano con un bilancio drammatico: un morto e tre feriti. A perdere la vita, sulla statale 194 per Pozzallo, alle porte di Modica, un camionista modicano di 44 anni, Daniele Caschetto. Lascia la moglie e due figli adolescenti, un ragazzo e una ragazza. Daniele Caschetto era alla guida di un Tir che si è scontrato con un camion. Nell'incidente coinvolto anche un furgone con a bordo due persone. L'incidente è avvenuto intorno alle 13, a duecento metri dallo svincolo per il Polo commerciale di Modica. Daniele Caschetto è morto poco dopo lo schianto e inutile è stato l'intervento dell'elisoccorso. Ferite le due persone che erano a bordo del furgone: sono ricoverati all'ospedale "Maggiore" di Modica così come il conducente dell'altro camion, un 38enne di Belpasso. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente: si stanno vagliando anche alcune testimonianze. La Polizia locale di Modica ha confermato il ferimento di tre persone. Accertamenti in corso da parte degli agenti del commissariato di polizia di Modica e della Polizia locale di Modica che ha effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sul posto, dopo l'allarme lanciato da un automobilista di passaggio, ambulanze del 118 e i Vigili del fuoco del distaccamento di Modica che hanno estratto i feriti dalle lamiere contorte dei mezzi.