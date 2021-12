Vincenzo Pantano nuovo assessore al Comune di Siracusa

Vincenzo Pantano è il nuovo assessore della Giunta comunale di Siracusa guidata da Francesco Italia. Subentra a Sergio Imbrò nell'ottica di un avvicendamento politico già concordato all'interno della lista "Fuori sistema" presente nel passato Consiglio comunale con Laura Spataro e lo stesso Pantano.

Il neo assessore, peraltro già Presidente della circoscrizione di Belvedere, ha giurato attorno alle 13 in Sala Verde nelle mani del Segretario comunale Costa. Avrà le deleghe alla Protezione civile e all'Edilizia scolastica.

"Un avvicendamento all'interno di un gruppo che rinnova piena fiducia e sostegno all'Amministrazione e che con Sergio Imbrò ha ben lavorato per tutta la durata del mandato", dichiara il sindaco Francesco Italia, aggiungendo: "L'assessore Sergio Imbrò si è contraddistinto per dedizione, professionalità e rari doti umane, rilanciando l'attività della Protezione civile comunale. In un'ottica di continuità politica ed istituzionale passa adesso il testimone ad Enzo Pantano, che si occuperà oltre che di protezione civile, anche di edilizia scolastica, una rubrica assai delicata e strategica nell'ottica del PNRR".