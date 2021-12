Pagano (Lega): "Bene Minardo commissario del partito in Sicilia"

“Avere avuto Nino Minardo quale nuovo Commissario regionale della Lega alla vigilia del Santo Natale, è stato il più bel regalo che Matteo Salvini poteva fare ai siciliani”, così esordisce Alessandro Pagano, Vice CapoGruppo della Lega a Montecitorio.

“Senza togliere meriti a Stefano Candiani, che ringraziamo di cuore per aver dato ai leghisti di Sicilia la mentalità di militanti, necessaria per affrontare i primi vagiti del Partito, era però indispensabile procedere ad un salto qualitativo ‘affidando la Sicilia ai Siciliani’, così come da testuali parole di Matteo Salvini. Siamo molto contenti della nomina di Nino Minardo a cui tutti abbiamo contribuito costruendo un clima politico interno favorevole e positivo. A Nino Minardo gli auguri di vero cuore affinché il nostro partito diventi anche in Sicilia il primo e il più votato”.

Lo dichiara Alessandro Pagano, Vice Capo Gruppo della Lega alla Camera dei Deputati.