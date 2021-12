Sei dipendenti dell'agenzia 1 della Banca Agricola Popolare di Ragusa di via Archimede sono risultati positivi al Covid e l'agenzia è stata chiusa. Tutto il personale che lavora nell'agenzia di via Archimede, a scopo precauzionale, è stato messo in quarantena. C'è da dire, tra l'altro, che Ragusa fa registrare in questi giorni il record di contagi tra i comuni iblei. Il dato del 23 dicembre parla di 331 positivi.