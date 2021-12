Blitz San Paolo a Solarino: 15 anni a Massimo Calafiore, assolto Aparo

Non guidava l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. Antonio Aparo, accusato di essere il capo dell'organizzazione, si è difeso per più di un'ora in videoconferenza nel Processo 'San Paolo', celebrato stamane davanti al Gup di Catania, Stefano Montoneri. Alla fine il verdetto è stato favorevole. Antonio Aparo è stato assolto. L'imputato è riuscito a dimostrare di non avere più legami con i 'picciotti' di Solarino e Floridia, alcuni dei quali hanno scelto il rito abbreviato. E le cose non sono andate bene per Massimo Calafiore (nella fotina), ritenuto il 'reggente' del clan, al quale il Gup ha inflitto 15 anni di carcere. Per Giuseppe Calafiore, detto 'u rizzu' la condanna è stata di 14 anni di reclusione. Quattro anni sono stati inflitti al floridiano Maurizio Assenza, 3 anni e 8 mesi a Sebastiano Assenza, ad Andrea Occhipinti, un anno e 10 mesi. Molti degli imputati del blitz dei carabinieri, scattato il 27 luglio del 2020 tra Solarino e Floridia, hanno scelto di essere processati con il rito ordinario. Furono arrestate 24 persone per droga ed una serie di attentati intimidatori.