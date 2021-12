Vittoria, gli auguri del sindaco Francesco Aiello alla Città

In occasione delle festività natalizie, il sindaco di Vittoria Francesco Aiello, con un messaggio, porge alla città gli auguri più sinceri di un sereno Natale.

“ Ci lasciamo alle spalle - afferma Aiello - un anno difficile e tormentato per le tante perdite di amici, familiari e conoscenti, causate da un virus che ha mietuto tantissime vittime. Quello pandemico è purtroppo, un periodo che ricorderemo a lungo. Insieme abbiamo cominciato a tessere il percorso di una nuova svolta per l’intera collettività. Gli sforzi sono enormi, ma con il contributo di tutti riusciremo a risollevare questa città. Il mio auspicio è che Vittoria possa vivere un autentico rinascimento etico e civile, all'altezza della sua storia e delle sue tradizioni. Auguri!”