Comiso, altro sangue sulle strade: cade dallo scooter, muore un 15enne

Ancora sangue sulle strade del Ragusano. A poche ore dall'incidente stradale di Modica che è costato la vita ad un 44enne, un'altra vittima a Comiso. In un incidente autonomo è morto un ragazzo di 15 anni. Era a bordo del suo scooter, nella zona industriale di Comiso, quando ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente sull'asfalto. Ha battuto violentemente la testa e, malgrado indossasse il casco, per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del quindicenne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.