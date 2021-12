Covid, impennata di ricoveri in Calabria: più 25 in area medica

Impennata di ricoveri da Covid 19 in Calabria.vSono 25, nelle ultime 24 ore, gli ingressi nei reparti di area medica degli ospedali, 19 dei quali nel reggino, con il totale che arriva a 256.

Con questo aumento, il tasso di occupazione dei posti letto dovrebbe avvicinarsi al 25% contro il 23 calcolato oggi da Agenas. In terapia intensiva, invece, i degenti sono 28, uno in meno rispetto a ieri. Quattro le vittime nelle ultime 24 ore con il totale che si aggiorna a 1.567.

I nuovi contagi sono 691 (ieri 676) con 9.267 tamponi fatti ed un tasso di positività del 7,46 contro il 7,09 di 24 ore fa.

I casi attivi sono 9.624 (+330), gli isolati a domicilio 9.340 (+306) ed i nuovi guariti 357. Ad oggi sono stati fatti 1.583.708 tamponi con 102.965 positivi. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 1116 (47 in reparto, 8 in terapia intensiva, 1061 in isolamento domiciliare); casi chiusi 12377 (12203 guariti, 174 deceduti). Cosenza: casi attivi 3311 (90 in reparto, 12 in terapia intensiva, 3209 in isolamento domiciliare); casi chiusi 28951 (28249 guariti, 702 deceduti).

Crotone: casi attivi 477 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 464 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9305 (9181 guariti, 124 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 3756 (95 in reparto, 8 in terapia intensiva, 3653 in isolamento domiciliare); casi chiusi 33611 (33167 guariti, 444 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 876 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 866 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7666 (7553 guariti, 113 deceduti).