Palazzolo Acreide, in arrivo 211.000 euro del fondo sostegno per Comuni marginali

Il Comune di Palazzolo Acreide inserito tra quelli destinatari del contributo per il fondo di sostegno per i Comuni marginali per un importo di 211.000 euro. Giovedì sera il punto è stato sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale che ha approvato la proposta di delibera con il voto favorevole del gruppo di maggioranza e l'astensione da parte del gruppo di minoranza.

Ancora un contributo per il Comune di Palazzolo Acreide che l'Amministrazione Comunale del Sindaco Salvatore Gallo porterà avanti nel rispetto di quelli che sono i vincoli legati ai fondi in arrivo per i quali a breve saranno emesse le linee guida approfondite.

Il punto è stato inserito all'ordine del giorno dal Presidente Francesco Tinè in maniera urgente, con un'integrazione alla precedente convocazione, dopo l'approvazione in Giunta del 21 dicembre ha ricevuto l'ok anche da parte del Consiglio Comunale in modo da determinare i capitoli in entrata ed in uscita entro fine anno per non perdere l'opportunità di queste nuove risorse.

Le risorse vincolate arrivano dal Dipartimento per le politiche di coesione e potranno essere utilizzate per tre categorie di interventi, nel territorio comunale considerato soggetto a spopolamento e in particolare per adeguamento di immobili comunali da concedere in comodato, per l'avvio di attività commerciali, artigianali o professionali e per la concessione di contributi a chi trasferisce la propria residenza nel comune fino a un massimo di 5.000 euro a beneficiario.

NELLA FOTO, il sindaco Salvatore Gallo ed il presidente del Consiglio, Francesco Tinè.