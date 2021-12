La graphic designer vittoriese Martina Ficicchia sul podio del concorso internazionale di grafica "Wolda".

Con un brand che indica la novità già nella sua stessa identificazione e con un segno accattivante che racchiude le peculiarità dell’attività da comunicare, la graphic designer Martina Ficicchia, originaria di Vittoria (Rg), ha raggiunto il podio della dodicesima edizione di Wolda, uno dei più famosi concorsi grafici al mondo a cui partecipano designer di varie nazionalità proponendo ciascuno uno o più progetti.

La Ficicchia, che già da qualche anno opera nel mondo della grafica e dell’adverting e che ha curato anche l’allestimento di mostre e progetti di architettura, ha presentato il brand “Nuo” che ha ideato sia per il naming che per l’aspetto grafico. Un lavoro realizzato per un nuovo studio dentistico nato a Vittoria.

Attraverso l’utilizzo di due mezzi cerchi e di un cerchio intero, la Ficicchia ha ideato un logo fortemente caratterizzante, moderno e di facile percezione. L'arte grafica e lo stile della terza vincitrice del prestigioso premio ha conquistato la giuria del concorso, riuscendo a trasmettere, grazie ad una forma semplice ed essenziale, un messaggio diretto e preciso. I tre stadi raffigurati nel logo, che vanno da dolore dovuto al mal di denti, alla successiva cura che riporta al sorriso, comunicano un'attenzione completa al paziente.

A causa delle restrizioni e limitazioni dovute alla pandemia la comunicazione dei vincitori è avvenuta online. La Ficicchia ha ottenuto il terzo posto nella categoria “nuovi loghi” per la sezione Europa-Africa.