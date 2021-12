Covid, il sindaco Spadola annulla gli eventi del "Natale a Rosolini"

Il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola, per l’impennata dei contagi covid nei Comuni vicini, ha bloccato tutti gli eventi pubblici e nei locali privati, fino al 31 gennaio 2022. Il provvedimento, in ottemperanza ad ‘Decreto festività’ firmato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, è un atto di prevenzione e cautela all’eventuale diffondersi della pandemia, anche a Rosolini. Il sindaco, impone l’obbligo della mascherina in luoghi all’aperto ed in occasione di eventuali spettacoli cinematografici, teatrali e sportivo, l’utilizzo della mascherina Ffp2.

Tutti gli eventi inseriti nel programma ‘Natale a Rosolini’ sono annullati. Il sindaco dice: “Annullare eventi è meglio di una vita cancellata”.