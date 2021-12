Il Comune di Agrigento fa ripulire d'inverno le spiagge di San Leone

Nelle scorse settimane l'associazione ambientalista Mareamico aveva chiesto al sindaco di Agrigento di effettuare una pulizia straordinaria delle spiagge di San Leone, piene di rifiuti arrivati con le mareggiate, dopo le piene dei fiumi Akragas e Naro, per permettere di far fruire gli arenili durante il Natale.

Il miracolo si è avverato - dice Mareamico - e per la prima volta nella storia agrigentina le spiagge sono state pulite d'inverno.

Sono state portate via diverse tonnellate di rifiuti e quindi sugli arenili sono stati installati alberi di natale.

Mareamico ringrazia l'amministrazione comunale, il Distretto turistico, la Tourist Service, l'impresa 3G Energy, che ha messo a disposizione i mezzi meccanici e le ditte incaricate della pulizia ad Agrigento.