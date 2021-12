Viola gli arresti domiciliari, spagnolo arrestato a Nesima a Catania

I Carabinieri della Stazione di Catania Nesima, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale di Catania, hanno arrestato un 33enne di nazionalità spagnola.

L’uomo, che in particolare annovera a suo carico precedenti per rapina commessi nel suo Stato d’origine, aveva violato le prescrizioni relative alla misura cautelare sofferta degli arresti domiciliari, essendo infatti stato denunciato dai militari per evasione.

L’autorità giudiziaria ha così convenuto con gli accertamenti svolti dai militari, disponendo che l’uomo venisse tradotto preso il carcere catanese di Piazza Lanza.