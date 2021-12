Covid, nel Ragusano contagi in costante ascesa: 854 le persone positive

Ottanta contagi in più nelle ultime 24 ore e altri due morti nel Ragusano. Sono i numeri dell'avanzata del Covid che sembra inarrestabile. Le persone positive al Covid, nei comuni iblei, hanno raggiunto quota 854: ieri i positivi erano 774. I comuni che fanno registrare numeri record sono sempre Ragusa, Modica e Pozzallo. I positivi, nel rapporto Asp del 24 dicembre, sono 854: 825 in isolamento domiciliare, 23 ricoverati in ospedale, 4 nella Rsa dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa e 2 in Foresteria. I morti sono aumentati a 381: sono deceduti, all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, un uomo di 83 anni di Ispica, e un 74enne di Vittoria. Entrambi erano vaccinati ma soffrivano di alcune patologie. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 14 Acate, 7 Chiaramonte, 54 Comiso, 8 Giarratana, 18 Ispica, 142 Modica, 8 Monterosso Almo, 97 Pozzallo,

373 Ragusa, 6 Santa Croce Camerina, 19 Scicli, 79 Vittoria.