Poliziotti di Catania donano alimenti ai più bisognosi

Grazie alla generosità dei poliziotti di Catania dell’U.P.G.S.P., che anche quest’anno in prossimità del Natale hanno avviato una gara interna di solidarietà, sono stati acquistati generi alimentari e beni di prima necessità per l’infanzia che sono stati donati nella mattinata di ieri alla Comunità di Sant’Egidio e alla parrocchia Santa Croce di Villaggio Sant’Agata.

Agenti delle Volanti, delle “Motovolanti”, della Squadra a Cavallo, dei Cinofili, del Nucleo Artificieri hanno consegnato legumi, pasta, tonno, carne in scatola, biscotti, latte, pannolini e omogeneizzati, che verranno distribuiti alle persone bisognose.

Agli uomini quotidianamente schierati sul territorio, nella raccolta benefica si sono uniti il dirigente, i funzionari e tutto il personale che, dagli uffici, interni fornisce un efficace supporto all’attività operativa.