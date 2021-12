SACCA gallery raddoppia con uno spazio vetrina nel centro storico di Modica

A Modica, al numero civico 152 del corso principale, arriva “Temporary SACCA”. Uno spazio vetrina che, fino al 9 gennaio 2022, ospiterà e presenterà alcuni lavori di artisti e designer promossi dalla galleria d’arte SACCA. La scelta di Modica non è casuale. Infatti, la città della Contea, oltre ad essere uno dei fiori all’occhiello della Sicilia, è la città dell’ideatore di SACCA, Giovanni Scucces.

Fra i nomi che è possibile trovare stabilmente in galleria gli artisti Davide Bramante, Daniele Cascone, Giuseppe Costa, Loredana Grasso, Laboratorio Saccardi, Marilina Marchica, Manuele Mirabella, Ettore Pinelli, Gabriele Salvo Buzzanca, Federico Severino, Giuseppe Vassallo, Sara Vattano, Vlady, ma anche designer (o designer-artisti) come Desideria Burgio, Nicolò Caruso, Gabriele D’Angelo, Gaetano Di Gregorio, Gloria Di Modica, Alessandra Grasso, Luca Maci, Luigi Napolitano, Stella Orlandino, Andrea Pirrone, Danilo Randazzo, Antonio Sunseri, Mario Trimarchi e sodalizi come quelli fra Davide, Livio e Matthias con Crita o Mimma Occhino e Margherita Alioto con Officina77, nonché marchi e aziende quali Desuir, con le prestigiose ceramiche di Santo Stefano di Camastra, Kimano, Trame Siciliane, Zag.

Tutte eccellenze che, in modi diversi, sono legate o riconducibili alla Sicilia; e ai siciliani che, con il loro operato e la propria creatività, cercano di contribuire a portare lustro a questa isola, non solo nel territorio in questione, ma anche, e probabilmente ancor più, al di fuori. In esposizione anche le cassette d’artista in tiratura limitata.