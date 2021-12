Sangue sulle strade, ragusana la vittima dell'incidente sulla 514

E' un ragusano di 45 anni la vittima dell'incidente stradale verificatosi giovedì sera sulla Ragusa-Catania, la statale 514. Si chiamava Giovanni Occhipinti, ed era docente di fisica all’università Sorbona di Parigi. L'incidente si è verificato all’altezza dello svincolo per Vizzini. Occhipinti era a bordo della sua auto, una Opel, che si è scontrata con una Citroen C3 in un tratto di strada rettilineo. Occhipinti è morto sul colpo, mentre gli occupanti della citroen sono stati ricoverati all'ospedale di Caltagirone. Giovanni Occhipinti viveva in Francia e nel 2013 aveva anche ricevuto il premio “Ragusani nel mondo”, durante la 19esima edizione. Era considerato uno degli studiosi di geofisica teorica più apprezzato a livello internazionale.