Esercizio provvisorio per quattro mesi, fino al 30 aprile. Lo ha deciso il governo Musumeci, che poco fa ha dato il via libera al relativo disegno di legge proposto dall'assessore all'Economia, Gaetano Armao.

Il provvedimento, adesso, verrà trasmesso all'Assemblea regionale siciliana per iniziare il relativo iter di approvazione.