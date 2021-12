'Le notizie non vanno in ferie', Buon Natale da Nuovo Sud.it

La direzione, la redazione ed i collaboratori di Nuovo Sud.it, augurano ai nostri lettori ed agli inserzionisti, un Buon Natale. Anche per queste feste di fine 2021, la testata giornalistica, continuerà ad informare i propri lettori con la tempestività di sempre, perchè come afferma il direttore responsabile del giornale, Corrado Maiorca, le 'notizie non vanno in ferie'. Così pure in questo scorcio di fine anno, il quotidiano on line, giunto al suo nono anno di vita, continuerà a pubblicare i fatti più importanti della Sicilia e del resto del mondo.