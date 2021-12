Stretta del governo, lunedì manifestazione a Catania dei pubblici esercizi

Lunedì 27 dicembre alle 10.30 in via Etnea, all’altezza del numero civico 292 e di fronte il Bar Pasticceria “Spinella”

del Presidente Provinciale dei Pubblici Esercizi del settore Ho.Re.Ca Roberto Tudisco e dell’associazione di categoria “MIO ITALIA” contro la stretta del Governo nei riguardi dei pubblici esercizi considerati ancora il capro espiatorio di questa pandemia. Per l’occasione si parlerà anche della questione legata al rinnovo del suolo pubblico e del pagamento della Tari.

Su invito del “Mio Italia” sarà presente una delegazione del Sindacato C.N.A. (Confederazione Nazionale Artigiani)