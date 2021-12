Covid, inarrestabile la corsa del virus nel Ragusano: quasi mille i contagi

Sono quasi mille i contagi Covid nel Ragusano. Un numero che testimonia come la diffusione del virus sia, praticamente, fuori controllo. I dati Asp del 25 dicembre segnalano 987 positivi: 955 in isolamento domiciliare, 24 ricoverati in ospedale, 6 nella Rsa dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa e 2 in Foresteria. Il numero dei morti rimane a 381. Ecco il dettaglio nei comuni iblei: 13 Acate, 7 Chiaramonte, 68 Comiso, 6 Giarratana,

26 Ispica, 170 Modica, 4 Monterosso Almo, 103 Pozzallo, 426 Ragusa, 10 Santa Croce Camerina, 23 Scicli, 99 Vittoria.