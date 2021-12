Modica, lunedì nel Duomo di San Giorgio i funerali di Daniele Caschetto

Saranno celebrati lunedì 27, alle 15, nel Duomo di San Giorgio, a Modica, i funerali di Daniele Caschetto, il 44enne camionista modicano vittima dell’incidente stradale verificatosi giovedì sulla statale 194 Modica-Pozzallo. A circa duecento metri dallo svincolo per il Polo commerciale di Modica si sono scontrati, per cause in corso di accertamento, due camion e un furgone. La peggio è toccata a Daniele Caschetto, alla guida del Tir che trasportava prodotti alimentari. Nell’incidente sono rimasti feriti il conducente dell’altro camion, un 38enne catanese, e il conducente del furgone, un modicano di 37 anni. Sulla dinamica dell’incidente indaga la Polizia locale di Modica intervenuta sul posto insieme alle ambulanze del 118, ai Vigili del fuoco e agli agenti del Commissariato di Polizia di Modica. Daniele Caschetto lascia la moglie, Tiziana, e due figli adolescenti, Giulia e Riccardo.