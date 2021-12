Covid in Italia, 54.762 nuovi casi e 144 decessi

Sono 54.762 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia, nuovo record da quando quasi due anni fa è esplosa la pandemia. Ieri i casi erano stati 50.599. I tamponi giornalieri effettuati sono stati 969.752, anche in questo caso si tratta del numero più alto da inizio pandemia (ieri erano stati 929.775). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 5,6% (ieri era al 5,4%). Sono 144 le vittime registrate in un giorno, con un ricalcolo delle Regioni Sicilia e Campania. Le terapie intensive sono 1.071 (+33 rispetto a ieri), con 106 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del Ministero della Salute del 25 dicembre sulla situazione coronavirus in Italia