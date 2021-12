Rosolini, scontro tra un'auto e uno scooter: grave un ragazzo di 18 anni

E' in gravi condizioni un 18enne di Rosolini, S.R., rimasto ferito nella notte di Natale, verso l'1, in un incidente stradale verificatosi a Rosolini all'incrocio tra le vie Galileo e Rossini. Il giovane, secondo i primi accertamenti, era a bordo del suo scooter che, per cause da accertare, si è scontrato con un'auto. L'impatto tra il veicolo con alla guida una ragazza ed il 2 ruote è stato violento. Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile di Noto ed un'ambulanza del 118. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravi: è stato trasportato all'ospedale di Avola e, da qui, all'ospedale Cannizzaro di Catania per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alla testa. Pare che il ragazzo non indossava il casco di protezione. I medici di Catania parlano di 'condizioni disperate' e la prognosi è riservata. Sull'incidente indagano i carabinieri.