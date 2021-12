Consorzio Olio Dop Monti Iblei, indetto corso per formare capi panel

Un corso per “formare” capi panel. Una figura professionale in possesso degli strumenti e delle competenze tecnico-scientifiche necessarie per la conduzione di corsi ufficiali per la formazione di assaggiatori e l’istituzione, la direzione e la gestione di panel di assaggio ufficiali per la valutazione sensoriale degli oli. Il corso, voluto dal consorzio di tutela dell’olio dop Monti iblei, Dop monte Etna e Dop val di Mazara, con il contributo della Camera di commercio del Sud est, del ministero delle Politiche agricole e dell’Irvos, si svolgerà a fine marzo presso la sede della Camera di commercio di Catania.

“I capi panel hanno svolto e svolgono un lavoro straordinario – dice il presidente del consorzio di tutela dell’olio dop Monti iblei, Giuseppe Arezzo – a loro va rivolto il nostro plauso. Adesso, c’è l’esigenza di formare altre leve che diano il supporto necessario per corsi di formazione ed eventi. Si è pensato, dunque, ad un corso di formazione, suddiviso in cinque giornate, con la presenza di docenti e professionisti del settore per formare i capi panel del futuro”. Possono presentare domanda di partecipazione al corso gli iscritti nell’elenco nazionale dei tecnici ed esperti assaggiatori di olio di oliva con almeno tre anni di attività nell’ambito di un panel riconosciuto a livello nazionale con apposito provvedimento ministeriale. Importanti saranno le sessioni dedicate al sistema normativo per la tutela e la valorizzazione degli oli a denominazione di origine e ad indicazione geografica protetta. Superato il corso sarà rilasciato apposito attestato di idoneità riportante gli estremi dell’autorizzazione ministeriale, valido per la costituzione, la direzione e la gestione di panel di assaggio ufficiali per la valutazione sensoriale degli oli d’oliva riconosciuti dal ministero così come disposto dal D.M. del 16 giugno 2014.