Nuovo Clowndario 2022 ideato dai clown dottori di "Ci ridiamo su"

Quest’anno sotto l’albero di Natale sarà possibile regalarsi o regalare ben 12 alberi. Sono quelli decisamente speciali, totalmente illustrati, che compongono le pagine del nuovo “Clowndario”, l’ormai tradizionale calendario che viene realizzato dai clown dottori dell’associazione “Ci ridiamo sù” di Ragusa per supportare i progetti sociali realizzati durante l’anno. Per questa nuova edizione dello speciale calendario, i clown dottori hanno scelto di intitolarlo “Teneri racco(l)nti” perché i fondi che si otterranno dalla vendita saranno destinati al proseguimento del progetto “Libere Tenerezze, Laudato Si” che da più di un anno coinvolge i detenuti della casa circondariale di Ragusa nella creazione del primo “orto umoristico rigenerativo” realizzato negli spazi esterni della struttura. In continuità e a sostegno del progetto, il clowndario rappresenta uno spaccato del valore del progetto stesso che mira a dare ai detenuti una seconda possibilità e ad imparare un lavoro che potrà essere speso in futuro per il reinserimento nella società.

Le delicate ed oniriche illustrazioni di Silvia Larghi si uniscono ai preziosi scatti di Moreno Fraina e Pietro Cavallo dando vita a 12 pagine colorate e frizzanti che sapranno accompagnare con tenerezza ed allegria i 12 mesi del 2022. Ogni mese propone un albero incantato accompagnato dai clown dottori e da riflessioni che donano ottimismo e positività, per affrontare il nuovo anno con il sorriso, il buon umore ed un messaggio di speranza.