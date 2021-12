Ponte Corleone a Palermo, la giunta: carreggiata ristretta per motivi di sicurezza

"Siamo assolutamente consapevoli dei disagi che stanno vivendo gli automobilisti palermitani a causa delle restrizioni imposte sul ponte Corleone. E' necessario, tuttavia, sottolineare che queste misure non sono il risultato di scelte politiche assunte dall'amministrazione comunale ma attengono ai pareri tecnici frutto delle indagini condotte dalla Icaro Progetti che impongono di restringere, in accordo con il commissario Matteo Castiglioni, le carreggiate per motivi di sicurezza e di incolumità pubblica. Ribadendo il nostro dispiacere a tutti i cittadini, è importante evidenziare che gli uffici comunali hanno emesso le ordinanze vigenti esclusivamente a tutela della sicurezza dei cittadini. Infine esprimiamo un sentito ringraziamento alla Polizia Municipale che sta facendo il possibile per ridurre i disagi". Lo hanno dichiarato congiuntamente i componenti della Giunta comunale di Palermo il 24 dicembre.