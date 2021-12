Un surfista di 31 anni è rimasto ucciso in un presunto attacco di uno squalo a Morro Bay, in California, e in tutta la baia è stato diffuso il divieto di entrare in acqua per 24 ore.

Lo riporta la Bbc, citando autorità statali.

L'uomo - che non è stato identificato - è stato dichiarato morto sul posto. Indagini sull'incidente sono in corso ma nel frattempo ai bagnanti è stato ordinato di rimanere fuori dall'acqua per le prossime 24 ore.