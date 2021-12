Ragusa Ibla, al Teatro Donnafugata in scena Anna Galiena con "Coppie e doppi"

Il secondo appuntamento in cartellone per la nuova stagione del Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla è con “Coppie e doppi” di e con Anna Galiena. L'attrice rivisita, adatta e interpreta alcuni tra i più rappresentativi dialoghi di Shakespeare, dando vita a 10 personaggi che interagiscono e dialogano tra loro. Così come preannuncia il titolo, porta in scena il dualismo dell'essere umano, il buono e il cattivo, il maschile e il femminile, creando uno scambio, un dialogo ed un’interazione tra le parti che permette allo spettatore di assistere ad un percorso di esplorazione di tale dualità. Il pubblico potrà ammirare la famosa attrice alle prese con una prova impegnativa in doppia replica, il 29 e 30 dicembre alle 20,30. In base alle nuove disposizioni normative anticovid si potrà accedere al teatro, utilizzando esclusivamente mascherine ffp2, muniti di green pass. Non si potrà svolgere il programmato aperitivo che solitamente accompagna gli spettacoli.