Lutto cittadino a Niscemi per i funerali dei 3 ragazzi morti in un incidente

Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, con un'ordinanza, ha proclamato per domani il lutto cittadino in occasione dei funerali dei 3 ragazzi morti nella notte di Natale in un incidente stradale alla periferia della città.

Alle 15 verranno celebrate le esequie nella chiesa Madre per Gaetano Parisi, 20 anni, Rosario Quinci di 18 e Alessandro Cirrone, 16 anni.

Niscemi è ancora sotto choc per questa tragedia, mentre la Procura di Caltanissetta ha aperto un'inchiesta per capire quali sono state le cause che hanno portato la Citroen C3 a schiantarsi contro un muro. Resta ancora tra la vita e la morte il quarto giovane ferito, ricoverato al Cannizzaro di Catania.

Domani sarà la giornata del lutto e del dolore con la bandiera comunale a mezz'asta e listata a lutto e la chiusura delle attività commerciali fino alle 16,30.