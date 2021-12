Vittoria, costituita la rete di Protezione per l’inclusione sociale nel distretto 43

La Rete di Protezione per l’Inclusione Sociale convocata dal sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, nella qualità di Presidente del Comitato dei Sindaci del distretto socio sanitario 43 (Vittoria, Comiso, Acate e ASP 7 Ragusa) la settimana scorsa, ha registrato una grande presenza, segno della volontà di partecipazione al processo di sviluppo e ripresa del territorio.

Si tratta dell’organismo che prende corpo con il decreto legislativo n.147 del 2017 relativo al coordinamento e alla concertazione territoriale degli interventi sostenuti a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA), “Fondo del Dopo di noi”, Fondo “Vita Indipendente, Fondo Famiglia, Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP), PON Piano Operativo Nazionale di Inclusione e su altre progettualità distrettuali finanziate con fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali e con fondi privati che concorrono a definire e potenziare il sistema locale delle politiche sociali.

Lo scorso 17 dicembre è stato costituito l’Ufficio di Piano distrettuale per la programmazione e la gestione delle Politiche Sociali, in aderenza alle linee Guida Regionali della programmazione delle Politiche Sociali 2021.

La Rete è composta da Rappresentanti del Terzo Settore, Associazioni di categoria, professionali e del mondo della cooperazione, Organizzazioni Sindacali, Organismi della formazione professionale, Scuole, Centri provinciali per l’istruzione Adulti (CPIA), Ufficio Servizio Sociale Minorile (USSM), l’Ufficio Scolastico Provinciale, Osservatorio dispersione scolastica, l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E), Centri per l’Impiego (CPI), Università e Centri di ricerca e da Enti e Associazioni in rappresentanza dei beneficiari degli interventi e dei servizi sociali di secondo e terzo livello.

Nel corso dell’incontro è stata presentata la programmazione delle politiche sociali distrettuali afferente al Piano di Zona 2019 – 2020. Intanto è stata avviata la programmazione del nuovo piano di zona.