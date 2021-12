Vittoria, il consigliere Scuderi: stabilizzare i precari impegnati nell'emergenza Covid

Impegnare il sindaco e l’Amministrazione comunale di Vittoria a sostenere, in ogni sede e con ogni strumento, la lotta per la stabilizzazione di tutti i lavoratori precari impegnati nell’emergenza covid, indipendentemente dalla figura professionale e dalla tipologia contrattuale attualmente in essere. E’ il contenuto della mozione che il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, ha presentato e che è strettamente correlata alla situazione della pandemia. “L’emergenza sanitaria da covid-19 – scrive Scuderi nella nota – funesta l’Italia da ormai quasi due anni e la crisi economica da essa scaturita ha causato un dramma sociale ed occupazionale che non si vedeva dalla Seconda guerra mondiale. La lotta al covid-19 è stata caricata sulle spalle degli operatori, sanitari e non, che effettuano il tracciamento del virus, reggono i reparti ospedalieri e portano avanti con successo la campagna vaccinale. Occorre considerare che nella bozza di legge di bilancio per il 2022 è inserita l’autorizzazione alla stabilizzazione per il personale sanitario impegnato nell’emergenza covid ma non per gli altri profili lavorativi. I lavoratori dei profili non sanitari (amministrativi, informatici, assistenti sociali, educatori, psicologi, ecc.) sono parimenti impegnati in prima linea, sono altrettanto esposti al virus e, pertanto, si sono fatti promotori di una petizione per chiedere di essere giustamente stabilizzati al fianco dei loro colleghi sanitari. Tra l’altro, chiedo che questa mozione sia approvata considerato che la lotta alla disoccupazione e alle discriminazioni lavorative è stata uno dei capisaldi della campagna elettorale della neoeletta amministrazione Aiello”. Scuderi ha chiesto che la stessa mozione possa essere discussa durante la prossima seduta utile del Consiglio comunale.