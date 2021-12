Il consiglio comunale di Melilli approva il Bilancio di previsione 2022

Oggi il consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2022. Lo afferma con soddisfazione il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta.

“Si è concluso l’iter dopo l’approvazione in giunta avvenuta il 17 dicembre del Bilancio di previsione e il pluriennale 2022-2024.

Un Bilancio snello - afferma il sindaco Giuseppe Carta - ma solido, con un impianto equilibrato e volto agli investimenti sul territorio.

Abbiamo lavorato celermente per diversi mesi per approvare il piano Tari, piano delle Nuove Opere e Dup, atti propedeutici all’approvazione del bilancio.

Un allineamento tra entrate e uscite che fotografa lo stato di buona salute del Bilancio comunale.

Allineamento che ci mette anno dopo anno a dura prova a causa dei trasferimenti sempre minori dallo Stato e dalla Regione e la crisi del sistema Sicilia che ci vede in prima linea come Anci nella richiesta al governo di formalizzare un intervento normativo a valere sull’anno in corso e sul prossimo triennio per evitare il collasso dei comuni siciliani.

Sono state analizzate tutte le voci tributarie per una sempre maggiore corrispondenza tra previsioni e flussi di entrata. La quadratura del Bilancio – afferma Giuseppe Carta - tiene conto anche del recupero dell’evasione e dell’elusione tributaria ma senza aggredire i contribuenti, anzi incoraggiandoli attraverso provvedimenti innovativi, alcuni dei quali già messi in campo. Molte le nuove opere previste, sia dal punto di vista infrastrutturale che viario, con una sempre più attenta azione di pedonalizzazione dei centri storici. Tra le più importanti: il rifacimento di Via Iblea, la realizzazione di via urbanistica, la riqualificazione di piazza Risorgimento a Villasmundo e la riqualificazione strategica di via Garrone .

Investimenti sulla cultura e sull’accoglienza nell’obiettivo di puntare sempre più al turismo di qualità e alla conoscenza delle nostre eccellenze architettoniche, monumentali e enogastronomiche.

Piena soddisfazione per essere riusciti anche per tutto il 2022 a garantire i servizi ai cittadini, non solo quelli essenziali come Asacom ma anche quelli del trasporto ubano, refezione scolastica e aiuto alle fasce più deboli.”