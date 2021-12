Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid. Ad annunciarlo direttamente loro due con alcune storie su Instagram: «Come potrete facilmente inutire, io e Chiara siamo positivi. Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri, ieri abbiamo fatto il molecolare di cui è arrivato oggi il risultato. I bambini, non si sa come, sono negativi. Per questo dobbiamo indossare le mascherine tutto il giorno e non possiamo mantenere più di tanto la distanza perché dobbiamo accudirli. Siamo asintomatici e stiamo bene, la nostra priorità è che i bambini stiano bene. Speriamo continui così. Teniamoci compagnia e sosteniamoci a vicenda».