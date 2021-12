Controlli anti covid a Catania, venti persone sanzionate

La polizia ha eseguito a Catania controlli nei confronti dei soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e in materia di green pass e rischio da contagio covid-19: undici attività commerciali controllate e 20 persone sanzionate tra titolari, dipendenti e clienti; uno di detti dipendenti lavorava anche in nero, percependo il Reddito di Cittadinanza: è stato segnalato all'Inps per la revoca del beneficio; 2 esercizi commerciali sono stati chiusi per 5 giorni per il mancato rispetto della citata normativa.

Ancora, un soggetto di 24 anni è stato sottoposto al regime della detenzione domiciliare in esecuzione ordine del Tribunale di Enna; a una giovane è stato contestato l'uso personale di sostanza stupefacente (art. 75 del D.P.R. 309/90); è stato notificato un ammonimento del Questore per violenza domestica.

Infine, un uomo di 40 anni è stato indagato in stato di libertà per violazione obblighi inerenti l’assistenza familiare.