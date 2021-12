Covid, "corrono" i contagi nel Ragusano: oltre 1.300 le persone positive

Il Covid continua la sua marcia nel Ragusano: i contagi non si fermano più e sembrano ormai inevitabili nuove restrizioni per limitare la circolazione del virus. A fare impennare i contagi sono state, in massima parte, le cene di Natale, anche se limitate alla cerchia dei familiari. Nei comuni iblei, in 24 ore, le persone positive al Covid sono state quasi 200. Ieri i positivi erano 1.112, oggi, 27 dicembre, hanno toccato quota 1.304. sale anche il numero dei morti: sono 384 a causa di un altro decesso nelle ultime 24 ore. Ragusa, Modica, Vittoria e Pozzallo i comuni con i numeri più preoccupanti. Dei 1.304 positivi al 27 dicembre, 1.266 si trovano in isolamento domiciliare, 30 ricoverati in ospedale, 6 in Rsa Covid dell'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ibla e 2 in Foresteria. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 15, Chiaramonte 14, Comiso 72, Giarratana 6, Ispica 37, Modica 249, Monterosso Almo 4, Pozzallo 118, Ragusa 559, Santa Croce Camerina 17, Scicli 37, Vittoria 138.