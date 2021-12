Gioia Tauro, trasferimento temporaneo per il Museo Metauros

Sarà trasferito e riallestito in una sede temporanea all'interno degli spazi dell'immobile storico "Le Cisterne", il Museo archeologico Mètauros di Gioia Tauro, temporaneamente chiuso al pubblico in vista dell'avvio dei lavori di restauro di Palazzo Baldari, sede attuale della struttura e della Biblioteca comunale.

"L'iniziativa - è detto in una nota del Museo - rientra nell'ambito di una Convenzione di valorizzazione con il Comune di Gioia Tauro allo scopo di garantire la continuità dell'offerta museale per il perseguimento di intenti comuni finalizzati alla valorizzazione sinergica del patrimonio culturale gioiese".