Sanità, attivato a Pachino il punto di primo intervento

L’incontro operativo che si era tenuto nei giorni scorsi nella sede della direzione dell’Asp di Siracusa, a seguito della richiesta avanzata dalla sindaca di Pachino Carmela Petralito, sta già producendo i primi effetti concreti. E’ infatti da oggi operativo il Punto di Primo Intervento, che ogni giorno feriale dalle 8,00 alle 20,00 e dalle 8 alle 10,00 dei prefestivi, garantirà la presenza di personale medico qualificato (saranno impegnati, a rotazione, cinque medici), in grado di fornire adeguate risposte a situazioni di minore criticità e bassa complessità (codici bianchi e verdi).

“Ringrazio il direttore generale dell’Asp Salvatore Lucio Ficarra - dichiara la sindaca di Pachino Carmela Petralito - oltre al direttore sanitario Salvatore Madonia e a quello dell’unità operativa cure primarie Lorenzo Spina. E’ un primo segnale, molto importante per venire concretamente incontro alle esigenze della popolazione pachinese, che in questo periodo dell’anno conta 23mila abitanti.

Il nostro obiettivo - prosegue la professoressa Petralito - è quello di riavere la guardia medica nelle ore notturne e nei giorni festivi e un potenziamento del Pte, il presidio territoriale di emergenza, indispensabili vista anche la lontananza rispetto alle più vicine strutture ospedaliere”.