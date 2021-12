Modica, il dolore di una città a San Giorgio per l'addio a Daniele Caschetto

Il dolore di una città "chiuso" tra le navate del Duomo di San Giorgio di Modica, represso nei singhiozzi della moglie, Tiziana, dei figli, Giulia e Riccardo, dei familiari e di tanti amici. Il dolore di una intera città che ha dato l'ultimo saluto a Daniele Caschetto, il 44enne autotrasportatore modicano morto nell'incidente stradale dell'antivigilia di Natale, sulla statale 194 Modica-Pozzallo. Un tappeto di fiori attorno alla bara, una bandiera con i colori della Sicilia sul feretro, a testimoniare l'idea Indipendentista di Daniele, uomo buono, dedito alla famiglia, al lavoro, e appassionato di buona musica. A dargli l'addio, in Duomo, anche i suoi amici del gruppo musicale, la "CriccaLiga". In segno di lutto e di vicinanza alla famiglia di Daniele Caschetto, il Comune di Modica ha deciso di spegnere le luci natalizie in Corso Umberto e in Piazza Matteotti.

Sul fronte delle indagini per accertare la dinamica dello scontro fra il Tir condotto da Caschetto, l'altro camion e un furgone, domani si svolgerà un incidente probatorio sui luoghi dell’incidente disposto dal pubblico ministero Santo Fornasier. La Polizia locale di Modica ha completato le proprie indagini. Nell'incidente del 23 dicembre sono rimaste ferite tre persone che hanno riportato prognosi dai 30 ai 15 giorni.