Calcio di Eccellenza, nuovo colpo di mercato del Siracusa: ingaggiato il centrocampista Luca D'Emanuele

Nuovo colpo di mercato per l’Asd Città di Siracusa. La società aretusea ha ingaggiato Luca D’Emanuele, centrocampista catanese di 26 anni proveniente dalla Leonzio. In bianconero ha messo a segno in questa stagione 4 reti, una delle quali proprio contro gli azzurri lo scorso 26 settembre nella gara disputata allo stadio “Angelino Nobile” e terminata 3-2 per i locali. Nella stagione 2020-21 ha indossato la maglia dell’Aci Sant’Antonio e nella precedente quella dello Sporting Pedara. Ha maturato esperienze anche lontano dalla Sicilia, in provincia di Udine e di Ancona, sempre in Eccellenza. Per lui trafila nel settore giovanile del Catania fino alla squadra primavera.

“Ringrazio il direttore sportivo Emanuele Merola che mi ha voluto qui – ha detto D’Emanuele - Al Siracusa non potevo proprio dire di no Posso garantire il massimo impegno sia negli allenamenti che nelle partite ufficiali. Sono qui per dimostrare ciò che valgo in una piazza molto importante e che non c’entra nulla con questa categoria. Ringrazio la società per aver puntato su di me e darò tutto per ricambiare in campo la fiducia. Conosco bene il mister, anche se non sono mai stato allenato da lui e molti dei miei nuovi compagni, con alcuni dei quali in passato ho anche giocato insieme. Le mie caratteristiche? Sono una mezz’ala, ma posso giocare anche in posizione centrale o tra le linee, come trequartista. Mi adatto bene un po' in tutti i ruoli di centrocampo”.

Luca D’Emanuele ha svolto oggi il primo allenamento con i compagni, che si sono ritrovati al “De Simone”, agli ordini di mister Mascara (presenti anche il suo vice Mimmo Crisafulli, il preparatore dei portieri Giovanni Baviera e il preparatore atletico Giuseppe Di Mauro), dopo la breve pausa natalizia. L’altra bella notizia di giornata è il rientro in gruppo dell’attaccante Lorenzo La Delfa, che ha ormai quasi del tutto recuperato dall’infortunio dello scorso 29 settembre e potrebbe tornare presto a disposizione dell’allenatore anche per le partite ufficiali del 2022.

NELLA FOTO, Montagno e D'Emanuele