Operazione antidroga a Pozzallo, scarcerata dal Riesame una donna

Il Tribunale del Riesame , annullando l’ordinanza emessa dal Gip di Ragusa che aveva disposto gli arresti domiciliari, ha scarcerato A.M. , pozzallese, difesa dall’avvocato Paolo Caruso Verso, sostituendo la misura disposta dal GIP ibleo con quella dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. La giovane, come si ricorderà, era stata coinvolta in un operazione antidroga che ha portato all’arresto di 17 persone tra Modica, Ispica e Pozzallo. Il difensore dell’indagata ha evidenziato l’assenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale, accogliendo l’istanza del difensore ha disposto la scarcerazione della donna.