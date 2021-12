Pachino, al via la bonifica del territorio: ripulita contrada Granelli

E' cominciata la bonifica del territorio di Pachino con la mappatura delle microdiscariche presenti nel territorio. E' stata eseguita già una pulizia straordinaria in contrada Granelli. L'associazione ' Borgo Sostenibile' ringrazia pubblicamente l'Ufficio Ecologia del Comune di Pachino e gli operatori ecologici della Dusty per il lavoro fatto. "Sollecitiamo le autorità di controllo territoriale a potenziare e monitorare i luoghi dove insistono le micro discariche - afferma 'Borgo Sostenibile - Serve un'adeguata videoserveglianza e droni per scoraggiare gli sporcaccioni".

"E' iniziata una campagna di mappatura e pulizia delle discariche su tutto il territorio - dice l'assessore all'Ecologia e vice sindaco Alfredo Spiraglia - Poi partiremo con il progetto Differenziamoci. Sarà tolleranza zero".