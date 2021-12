Furto in una villetta a Misilmeri, 2 presi: ordine di dimora per una coppia

I Carabinieri di Misilmeri hanno arrestato 2 persone, residenti a Palermo, per furto.

I militari sono intervenuti nei pressi di una villetta, in un'area rurale in Misilmeri, dove hanno sorpreso e blocato un uomo e una donna intenti ad uscire dall'abitazione con alcuni lampadari in mano.

Sul mezzo da loro utilizzato è stata rinvenuta altra refurtiva, costituita da mobilio di vario tipo, probabilmente trafugato poco prima dall'interno della stessa abitazione che attualmente non è abitata poiché usata in estate.

L'uomo, un 28enne palermitano, e la donna, una 34enne straniera, sono stati arrestati e, dopo la convalida presso il Tribunale di Termini Imerese, sono stati sottoposti alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Palermo.