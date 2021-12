Ex Province, continua il valzer delle elezioni: revocato da Musumeci il voto del 22 gennaio

Continua il valzer delle elezioni nelle ex Province. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha, infatti, nuovamente revocato le elezioni dei presidenti e dei consigli dei liberi consorzi di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani, che erano state fissate per il prossimo 22 gennaio.

Il decreto presidenziale è stato pubblicato sul sito della Regione Siciliana ed ora verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. A proporre la revoca è stato l’assessore regionale per le Autonomie locali e la funzione pubblica, Marco Zambuto.