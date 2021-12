I Carabinieri della Stazione di Riposto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania, hanno arrestato un catanese 41enne.

L’uomo, pertanto, dovrà espiare presso il carcere catanese di Piazza Lanza la pena di 3 anni, 5 mesi e 21 giorni di reclusione, comminatagli per reati in materia di droga commessi tra il 2013 e il 2017 a Catania, Riposto e Fiumefreddo.