Covid, continuano a salire i contagi nel Ragusano: i positivi sono quasi 1.400

Continuano ad aumentare al ritmo di un centinaio di casi al giorno i contagi Covid nel Ragusano. Nel report Asp del 28 dicembre le persone positive al Covid sono1.395 contro i 1.303 di ieri. Dei 1.395 positivi, 1.354 si trovano in isolamento domiciliare, 33 ricoverati in ospedale, 6 in Rsa Covid e 2 in Foresteria. Nessun morto nelle ultime 24 ore a causa del covid per cui i decessi sono fermi a 384. Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 16, Chiaramonte Gulfi 15, Comiso 78, Giarratana 4, Ispica 41, Modica 254, Monterosso Almo 4, Pozzallo 121, Ragusa 584, Santa Croce Camerina 18, Scicli 43, Vittoria 176..