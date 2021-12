La Finanza sequestra a Calatabiano 260 chili di infiorescenze di canapa

La Guardia di finanza di Catania ha sequestrato a Calatabiano oltre 260 chili di infiorescenze di "canapa indica sativa" e resina estratta dalla medesima sostanza e hanno denunciato alla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania il responsabile di un'azienda catanese, esercente l'attività di coltivazione di "canapa light".

Individuata nelle vicinanze del fiume Alcantara un'azienda dedita alla coltivazione di canapa indica sativa che, mediante apposito sito internet, poneva in vendita diverse tipologie di inflorescenze e resine provenienti dalla coltivazione di "canapa light".

Le conseguenti indagini hanno consentito di: - appurare che l'azienda aveva nella sua disponibilità, nel territorio del comune di Calatabiano, un terreno di circa 7 mila mq, destinato alla coltivazione delle piante di canapa, e un immobile utilizzato come laboratorio e deposito delle piante raccolte;

- rinvenire presso i luoghi riconducibili all'impresa oltre 260 chili di infiorescenze di "canapa indica sativa" e resina estratta dalla medesima sostanza.

I successivi approfondimenti hanno evidenziato la ripetuta cessione di quantitativi di infiorescenze di canapa (nell'ordine di 100/200 grammi per volta) a privati cittadini, al di fuori delle finalità autorizzate e pertanto in violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti. Denunciato il titolare dell'azienda, sequestrati oltre 260 kg. di infiorescenze di canapa indica.