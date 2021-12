Pasti caldi alla Caritas di Avola donati dall'Industria acqua siracusana

L’Ias (Industria acqua siracusana) ha donato pasti caldi alla Caritas di Avola. La presidente Ias, Patrizia Brundo, affiancata da un gruppo di volontari ha distribuito i pasti caldi preparati da un catering ma anche panettoni e spumante. A riceverli don Paolo Catinello, parroco della chiesa del Santissimo Crocifisso di Noto, responsabile delle Caritas di Avola, Noto, Pachino e Rosolini.

"Sono stata felice di aver contribuito, attraverso la società che rappresento, ad allietare la giornata a persone fragili e che vivono un momento di grave difficoltà economica. Nelle nostre intenzioni – commenta la presidente Ias, Patrizia Brundo - l’obiettivo era condividere il pasto caldo con queste famiglie che si rivolgono alla Caritas, vero punto di riferimento in una società in cui gli invisibili restano ai margini e sono sempre più soli. Purtroppo l’emergenza pandemica non ha consentito il momento di condivisione che viene solo rinviato a quando le regole anticovid saranno meno severe".

La giornata della donazione si è svolta nei locali della Casa di Sarah Galvano, messa a disposizione da don Fortunato di Noto.

"Ringrazio tutti i volontari – dice don Paolo Catinella, responsabile della Caritas – Sono contento e grato della sensibilità manifestata da Ias e dalla sua presidente. In un momento così difficile è un segnale forte di concreta solidarietà. Oggi fa più male la solitudine che la povertà. Il gesto non vuole limitarsi a moralismo borghese di elemosina ma vuole essere occasione di condivisione e di ripartenza".