Intitolata a Bruno Commodari la sala riunioni del DSM di Catania

Intitolata a Bruno Commodari, a vent’anni dalla sua scomparsa, la sala riunioni del Dipartimento di Salute Mentale (DSM) dell’Asp di Catania. Presenti, i familiari del compianto dr. Commadari, la moglie Angela e i figli Elena, Giovanni e Irene. Intervenuti il direttore sanitario e il direttore amministrativo dell’Asp di Catania, Antonino Rapisarda e Giuseppe Di Bella, che hanno portato il saluto del direttore generale Maurizio Lanza e si sono complimentati per l’iniziativa.

«L’insegnamento di Commodari, a vent’anni dalla sua scomparsa, rappresenta un punto di riferimento per un DSM moderno, innovativo e inclusivo» ha detto Rapisarda.

«Attraverso la memoria manteniamo vivo il ricordo delle persone che hanno contribuito alla crescita e al progresso delle nostre comunità, e ne attualizziamo le intuizioni, i valori e le prospettive virtuose» ha aggiunto Di Bella. Nelle parole del direttore del DSM, Carmelo Florio, il ricordo commosso di un professionista stimato e di un amico. «Bruno Commodari è stato un vero leader, autorevole e dalla visione avanzata e illuminata - ha detto Florio -. È stato un maestro e un amico per tutto noi, accogliente e sempre aperto al dialogo con gli operatori, i pazienti e le famiglie. La sua leadership valorizzava il gruppo di lavoro, sviluppando nel territorio modelli di inclusione e di integrazione del DSM nella comunità. L’intitolazione di questa aula, che lo ha visto protagonista in numerosi momenti seminariali, vuole rappresentare il segno di rilancio di quella cultura di modernizzazione del DSM di cui Commodari si è fatto interprete».

Presenti per l’occasione anche i direttori dei Servizi di Salute mentale dell’Asp di Catania; il presidente di Aceres, Michele Sciuto; alcuni collaboratori del dr. Commodari e operatori del DSM.

«Desideriamo esprimere la nostra gratitudine per questo pensiero con il quale si rende omaggio alla memoria di nostro padre - ha detto Elena Commodari -. Il riconoscimento espresso dalle parole del dr. Florio ha riempito di gioia noi e nostra madre. Siamo felici di constatare quanto il ricordo di nostro padre sia ancora oggi più che mai vivo nei pensieri dei suoi colleghi e amici».