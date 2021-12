Pachino, riaperti i termini per i buoni spesa alimentari

La sindaca di Pachino Carmela Petralito rende noto che sono stati riaperti i termini per la presentazione di richieste di buoni spesa alimentari, legate all’emergenza epidemiologica da virus COVID‐ 19. Le istanze, da parte degli aventi diritto, capifamiglia intestatari di scheda anagrafica, dei nuclei familiari residenti e/o domiciliati nel Comune di Pachino, potranno essere presentate esclusivamente secondo l’apposito modello, reperibile anche sul sito del Comune, da trasmettere preferibilmente via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: buonispesapachino@comune.pachino.sr.it o consegnate a mano esclusivamente all’ufficio Protocollo presso la sede centrale del Comune, a partire da giorno 29/12/2021 fino ad esaurimento delle risorse disponibili e, comunque, non oltre il 31/01/2022.

Nella formazione dell’elenco dei beneficiari verrà garantita priorità, previo accertamento del reale possesso dei requisiti, a coloro che precedentemente non hanno fruito di analogo beneficio, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.